Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 40: Der Wulff im Schafspelz
23 Min.Ab 12
Als ein werdender Vater nicht von einer Wohnungsbesichtigung zurückkehrt, befürchtet seine Freundin das Schlimmste, denn er würde seine hochschwangere Partnerin nie über Stunden hinweg allein lassen. Ist womöglich der immerwährende Streit mit dem Exfreund der Schwangeren eskaliert? In ihrer Ermittlung graben die Vermisstenfahnder tief in der Vergangenheit und bringen lang gehütete Geheimnisse ans Licht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1