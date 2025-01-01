Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 32: Der falsche Weg
23 Min.Ab 12
Als der Lkw der Berufskraftfahrerin Linda Kaluza (26) am Straßenrand aufgefunden wird, fehlt von der Frau und ihrem Hund jede Spur. Obwohl Linda eine Tour nach Berlin fahren sollte, ist im Navi eine Route nach Görlitz eingetragen. Eine Spur führt die Ermittler zur dortigen JVA. Ist Linda etwas zugestoßen oder ist sie sogar in kriminelle Machenschaften verwickelt?
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1