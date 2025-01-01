Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Der falsche Weg

SAT.1Staffel 2Folge 32
Der falsche Weg

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 32: Der falsche Weg

23 Min.Ab 12

Als der Lkw der Berufskraftfahrerin Linda Kaluza (26) am Straßenrand aufgefunden wird, fehlt von der Frau und ihrem Hund jede Spur. Obwohl Linda eine Tour nach Berlin fahren sollte, ist im Navi eine Route nach Görlitz eingetragen. Eine Spur führt die Ermittler zur dortigen JVA. Ist Linda etwas zugestoßen oder ist sie sogar in kriminelle Machenschaften verwickelt?

