Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 55: Vergiftete Liebe
23 Min.Ab 12
Als die 16-jährige Ida verschwindet und nur einen Abschiedsbrief hinterlässt, glaubt Mutter Anja, dass sie bei ihrem neuen Freund Tom und dessen ökomilitanten Bruder Lukas sein muss. Doch könnte Ida auch bei der Observierung eines Schweinebauern in Gefahr geraten sein? Oder hat ihr Verschwinden damit zu tun, dass sie adoptiert ist? Die Ermittler müssen sich durch ein Gewirr kämpfen aus falsch verstandener Loyalität und vergifteter Liebe.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© SAT.1