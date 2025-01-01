Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 55
Folge 55: Vergiftete Liebe

23 Min.Ab 12

Als die 16-jährige Ida verschwindet und nur einen Abschiedsbrief hinterlässt, glaubt Mutter Anja, dass sie bei ihrem neuen Freund Tom und dessen ökomilitanten Bruder Lukas sein muss. Doch könnte Ida auch bei der Observierung eines Schweinebauern in Gefahr geraten sein? Oder hat ihr Verschwinden damit zu tun, dass sie adoptiert ist? Die Ermittler müssen sich durch ein Gewirr kämpfen aus falsch verstandener Loyalität und vergifteter Liebe.

SAT.1
