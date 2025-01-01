Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 37: Selbst ist die Frau
23 Min.Ab 12
Die Frührentnerin Marianne Wahlen (60) ist spurlos verschwunden. Ihre beiden Kinder machen sich große Sorge. Allerdings gab es zuletzt auch Konflikte in der Familie, die meist mit den Geldproblemen des Sohnes zu tun hatten. Wurde Marianne von ihrem verschuldeten Sohn in Schwierigkeiten gebracht? Ein Überwachungsvideo und einige Blutspuren zeigen den Beamten eine weitere Ermittlungsrichtung auf. Am Ende wird es ein Fall, den die Polizisten, so schnell nicht vergessen werden.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1