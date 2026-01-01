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Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Am hellichten Tag

SAT.1Staffel 2Folge 25
Am hellichten Tag

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Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 25: Am hellichten Tag

23 Min.Ab 12

Die Vermisstenstelle steht vor einem Rätsel: Wer hat den sechs Monate alten Anton vor der Kfz-Werkstatt, in der sein Vater arbeitet, entführt? Die Ermittler finden heraus, dass Kindsvater Georg ein Doppelleben führt, von dem seine Ehefrau Kerstin erfahren hat. Hat sie aus Rache seinen Sohn entführt? Und was hat eine Babypuppe, die in der Nähe der Werkstatt abgelegt wurde, mit der Sache zu tun?

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