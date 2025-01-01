Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 34
Folge 34: Hals über Kopf

23 Min.Ab 12

Dennis Tabbe (39) erhält einen mysteriösen Anruf und rennt daraufhin Hals über Kopf aus dem Haus. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Wer war der Anrufer, und um was ging es in dem Gespräch? Ist Dennis vielleicht in eine Straftat verwickelt, wie seine Frau Steffi befürchtet?

