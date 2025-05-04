Die Ruhrpottwache
Folge 10: Vaterinstinkt
43 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12
Schlägerei im Imbiss! Der Wirt schlägt mit einer Waffe auf einen anderen Mann ein. Die Polizisten schlichten den heftigen Streit und nehmen den Besitzer des Ladens mit auf die Wache. Doch der sorgt sich plötzlich nur noch um seine Tochter. - Eine Frau sucht verzweifelt Hilfe auf der Wache. Sie wurde Opfer von betrügerischen Handwerkern! Eine Reparatur sollte 100 Euro kosten, doch dann forderten sie 3000 Euro und wurden aggressiv. Daraufhin zahlte sie, um sich zu schützen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln