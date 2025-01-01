Die Ruhrpottwache
Folge 17: Puppenspiel
43 Min.Ab 12
Unfall auf der Landstraße: Eine Frau musste ausweichen, weil sich ein Kleinkind auf der Fahrbahn befand. Doch statt eines Kindes finden die Polizisten nur eine Puppe. Deren Kleidung führt die Beamten auf eine heiße Spur. - Bei einem Ehepaar wurde eingebrochen. Die Kripo-Beamten entdecken Gaunerzinken am Haus der Bestohlenen - Symbole, mit denen die Verbrecher einen lohnenden Raub kennzeichnen. Die Diebe wussten einiges über ihr Opfer.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln