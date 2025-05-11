Die Ruhrpottwache
Folge 12: Der Apothekenräuber
43 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12
Einbruch in der Apotheke! Zwei junge Männer haben in einer Apotheke Kondome und Hustenbonbons geklaut. Die Polizisten finden die Besitzerin gefesselt in einem Nebenraum. Völlig unerwartet gibt die Frau an, dass der gefasste Dieb nicht derjenige ist, der sie überfallen und geknebelt hat. - Eine Frau wird veräzt als sie einen Schluck Malzbier von ihrem Freund probiert. Die Sanitäter vermuten, dass Rohrreiniger beigemischt wurde. Aber was steckt hinter dieser fiesen Attacke?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln