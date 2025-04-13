Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Der filetierte Kiosk

SAT.1Staffel 3Folge 19vom 13.04.2025
Der filetierte Kiosk

Die Ruhrpottwache

Folge 19: Der filetierte Kiosk

44 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12

Messerattacke im Kiosk! Die Beamten werden gerufen, da zwei Angreifer eine Kioskbetreiberin bedrohen. Als ein Kunde versucht zu helfen, wird er niedergestochen. Sofort stürmen die Beamten den Laden und setzen die beiden Täter fest. Was war ihr Motiv? - Eine Mutter vermisst ihren Sohn, der nach einer Party am See nicht nach Hause gekommen ist. Die restliche Partymeute ist noch immer vor Ort, aber weiß weiß nicht, wo der 15-Jährige steckt ...

SAT.1
