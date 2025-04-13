Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Der Bruder auf der Motorhaube

SAT.1Staffel 3Folge 7vom 13.04.2025
Der Bruder auf der Motorhaube

Der Bruder auf der MotorhaubeJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 7: Der Bruder auf der Motorhaube

44 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12

Die Streifenpolizisten werden alarmiert, weil sich ein Mann auf einem fahrenden Auto an der Motorhaube festkrallt und um Hilfe schreit! Als der Wagen abrupt stoppt, fällt der Mann herunter und die Fahrerin geht auf ihn los. Wer ist nun Opfer und wer Täter? Die Kripo hat ein als vermisst gemeldetes Mädchen gefunden und bringt es auf die Wache. Dort erzählt sie was los ist: Ihr Tablet wurde gestohlen! Aber warum ist sie deshalb von Zuhause weggelaufen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen