Die Ruhrpottwache
Folge 6: Schwer bewaffnet
44 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12
Schlägerei im Café: Die Streifenpolizisten erfahren, dass sich ein Mann von einem anderen belästigt fühlte, da er Fotos von ihm gemacht hat. Es stellt sich heraus, dass seine eifersüchtige Verlobte einen Privatdetektiv auf ihn angesetzt hat. Doch was die Ermittler entdecken, ist keine Geliebte. - Eine Frau ist in großer Sorge um ihren Neffen, der bei ihr wohnt. Sie hatte ihn beim Kiffen erwischt und kurze Zeit später 700 Euro in seiner Hosentasche entdeckt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln