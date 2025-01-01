Die Ruhrpottwache
Folge 20: Abgeseilt
43 Min.Ab 12
Im Schlaf begafft! Eine junge Frau kommt auf die Wache, weil sie das Gefühl hatte, dass nachts jemand in ihrem Schlafzimmer ist. Sie hat eine Videokamera installiert und nun den schaurigen Beweis gefilmt. Aber wer ist der vermummte Spanner? Die Beamten müssen einen Arzt aus dem Schwitzkasten befreien. Der Sohn eines Patienten ist auf ihn losgegangen, weil er davon überzeugt ist, dass dem Arzt ein eklatanter Behandlungsfehler bei seinem Vater unterlaufen ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln