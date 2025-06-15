Die Ruhrpottwache
Folge 24: Gelinkt
15.06.2025
Die Polizei erhält einen anonymen Hinweis auf einen Raubüberfall. Tatsächlich treffen die Beamten an dem angegebenen Ort auf einen Mann, der eine Waffe, Sturmhaube und Schmuck bei sich trägt. Doch er streitet ab, in einen Überfall verwickelt zu sein. Seine Schwester eilt herbei und bestätigt: Ihr Bruder habe die Gegenstände in seinem Auto gefunden ... - Die Tochter einer Café-Besitzerin hat ihre Mutter mit einer Kopfverletzung in ihrem verwüsteten Laden gefunden.
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
