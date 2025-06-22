Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Auf eigene Faust

SAT.1Staffel 3Folge 28vom 22.06.2025
Auf eigene Faust

Auf eigene FaustJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 28: Auf eigene Faust

43 Min.Folge vom 22.06.2025Ab 12

Eine Ehefrau findet ihren Mann bewusstlos und mit einer Platzwunde am Kopf auf der Straße - er wurde zusammengeschlagen! Einer Zeugin ist ein verdächtiges Auto aufgefallen, das den Tatort fluchtartig verlassen hat. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um den gestohlenen PkW des verletzten Mannes handelt.. - Die Beamten werden wegen eine Wohnungseinbruchs gerufen. Doch die Spuren am Tatort passen nicht zu der Einbruchsgeschichte.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen