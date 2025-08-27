Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Fataler Fehler

SAT.1Staffel 2Folge 43vom 27.08.2025
Fataler Fehler

Fataler FehlerJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 43: Fataler Fehler

34 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 6

Weil mehrere Pflegekräfte krankheitsbedingt ausfallen, muss Nico doppelte Arbeit leisten. Dabei ist sie heillos übermüdet. Ist sie wirklich einsatzfähig? Lea will Monas Betrug melden. Als Erik ihr Doppelmoral vorwirft, weil sie Nico belügt, gerät sie nur mehr in Rage. Mona versucht, ihr klarzumachen, was alles auf dem Spiel steht. Radus Schwester Sofia sucht wegen eines unangenehmen Vorfalls ihren Bruder auf. Doch der hat keine Zeit, und Dr. Wemuth duldet keine Widerrede.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen