Die Spreewaldklinik
Folge 118: Letzte Rettung
34 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Während Erik mit einem MRT herausfinden will, was Timmy fehlt, gelingt es Mona, heimlich einen gewissen Oliver Schön ausfindig zu machen. Weil Kai noch in ihrer Schuld steht, soll er für sie herausfinden, ob Oliver unter Erbkrankheiten leidet. Obwohl die Zeichen auf Schließung stehen, macht Vivian vor ihrem Weggang bei Dr. Berg Andeutungen, dass die Klinik noch gerettet werden kann. Gitta organisiert ein kleines Abschiedsfest für Wemuth, das jedoch nicht wie geplant stattfindet.
Die Spreewaldklinik
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH