SAT.1Staffel 2Folge 51vom 08.09.2025
Folge 51: Vater sein dagegen sehr

35 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 6

Weil die Tagesmutter ausfällt und Erik für seine OP keinen Ersatz findet, sucht er dringend einen Babysitter für Timmy - doch die Notlösung wird teuer. Während Andreja um die Existenz des Sägewerks bangt, nachdem die Patienten Olli und Kalle dort möglicherweise eine Bleivergiftung erlitten haben, lässt sich Paul von Koschwitz auf der Baustelle zu einer spaßigen Aktivität überreden. Unterdessen stellt Lea Mark wegen seiner Beziehung zu Yeliz zur Rede.

