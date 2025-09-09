Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 52vom 09.09.2025
34 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 6

Weil Timmy plötzlich verschwunden ist und Erik ihn nicht findet, lügt er Mona am Telefon an. Lea, die davon erfährt, unterbricht einen emotionalen Moment mit Mark und unterstützt Erik bei der Suche. Andreja kann aufatmen: Die Bleivergiftung stammt nicht aus dem Sägewerk. Stattdessen vermutet Radu eine Schwermetallbelastung auf Koschwitz' Baustelle. Dr. Berg verbietet Gitta, sie mit Robert zu verkuppeln, doch Robert erhält dennoch eine anonyme Einladung zum Kaffeetrinken.

