Die Spreewaldklinik

Unverhoffte Hilfe

SAT.1Staffel 2Folge 54vom 11.09.2025
34 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 6

Andreja stoppt Koschwitz' Messerangriff auf Paul, doch die Bleivergiftung und Koschwitz' Betrug gefährden das Bauprojekt. Während Paul zwischen Umwelt und finanziellen Sorgen schwankt, kämpft Andreja im Sägewerk gegen Chaos und Verwechslungen mit Kai, der plötzlich zusammenbricht. Fiona fürchtet eine Hepatitis-B-Infektion, gesteht ihren Fehler und fühlt sich zunehmend zu Radu hingezogen.

SAT.1
