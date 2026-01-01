Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 8: Das versteckte Fenster
20 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 6
Tarek und Christina restaurieren ein Haus in Anaheim, Kalifornien. Es ist mit seinen drei Zimmern und zwei Badezimmern ein sehr begehrtes Objekt. Das zweite kleinere Badezimmer ist jedoch nicht voll funktionsfähig ausgestattet, sodass die Profis hier besonders viel Arbeit investieren müssen.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
