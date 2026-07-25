Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Wo alles begann

sixxStaffel 8Folge 10vom 25.07.2026
Wo alles begann

Wo alles begannJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 10: Wo alles begann

22 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6

Tarek hat ein ganz besonderes Angebot erhalten, das er sich nicht entgehen lassen möchte. Das neue Projekt lässt ihn in Erinnerungen schwelgen, denn in Fullerton hat er damals sein allererstes Haus verkauft. Gemeinsam mit Christina besichtigt er die heruntergekommene Immobilie. Können die beiden Makler das Objekt in neuem Glanz erstrahlen lassen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
sixx
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 2 Staffeln und Folgen