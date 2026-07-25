Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Teure Modernisierung

sixxStaffel 8Folge 12vom 25.07.2026
Teure Modernisierung

Teure ModernisierungJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 12: Teure Modernisierung

21 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6

Tarek und Christina sehen sich ein Objekt in Lakewood, Kalifornien, an. Bereits beim Betreten des Hauses wird klar, dass hier jede Menge Arbeit auf die Makler wartet. Die Modernisierung könnte die beiden teuer zu stehen kommen. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Können sie auch die potentiellen Käufer von ihrem Werk überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
sixx
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 2 Staffeln und Folgen