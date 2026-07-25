Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 12: Teure Modernisierung
21 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6
Tarek und Christina sehen sich ein Objekt in Lakewood, Kalifornien, an. Bereits beim Betreten des Hauses wird klar, dass hier jede Menge Arbeit auf die Makler wartet. Die Modernisierung könnte die beiden teuer zu stehen kommen. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Können sie auch die potentiellen Käufer von ihrem Werk überzeugen?
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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