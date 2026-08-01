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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Lakewood-Müll-Haus

sixxStaffel 8Folge 17vom 01.08.2026
Das Lakewood-Müll-Haus

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 17: Das Lakewood-Müll-Haus

22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Für Tarek steht ein neues Projekt an, das er gemeinsam mit seinem Kumpel Robert realisieren möchte. Das Risiko ist hoch, denn die beiden können das Objekt vorab nicht besichtigen. Trotzdem nehmen die Männer die Herausforderung an. Doch bereits beim Betreten des Hauses wird klar, dass sie sich mit dem Kauf keinen Gefallen getan haben.

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