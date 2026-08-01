Teamwork in Yorba LindaJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 15: Teamwork in Yorba Linda
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Pete zeigt Tarek und Christina ein vielversprechendes Objekt in Yorba Linda. Für 800.000 Dollar könnten sie das Haus ihr Eigen nennen, wenn sie sich noch am selben Tag entscheiden. Doch bereits bei der Besichtigung wird klar, dass die drei Investoren komplett unterschiedlicher Meinung sind. Laut Christina benötigt das Anwesen nämlich eine Generalüberholung. Können die Makler sich am Ende einigen und gemeinsam an einem Strang ziehen?
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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