Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Teamwork in Yorba Linda

sixxStaffel 8Folge 15vom 01.08.2026
Teamwork in Yorba Linda

Teamwork in Yorba LindaJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 15: Teamwork in Yorba Linda

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Pete zeigt Tarek und Christina ein vielversprechendes Objekt in Yorba Linda. Für 800.000 Dollar könnten sie das Haus ihr Eigen nennen, wenn sie sich noch am selben Tag entscheiden. Doch bereits bei der Besichtigung wird klar, dass die drei Investoren komplett unterschiedlicher Meinung sind. Laut Christina benötigt das Anwesen nämlich eine Generalüberholung. Können die Makler sich am Ende einigen und gemeinsam an einem Strang ziehen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
sixx
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 2 Staffeln und Folgen