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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Katzenhöhle von Rowland Heights

sixxStaffel 8Folge 2vom 18.07.2026
Die Katzenhöhle von Rowland Heights

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 2: Die Katzenhöhle von Rowland Heights

21 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6

In Rowland Heights hat Tarek ein ziemlich heruntergekommenes Haus aufgetrieben, das er schon bald in neuem Glanz erstrahlen lassen möchte. Während Christina noch skeptisch ist, kann Tarek den Startschuss für die Renovierungsarbeiten kaum abwarten. Denn je schäbiger das Haus, desto höher der Gewinn.

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