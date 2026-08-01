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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Albtraum in Fullerton

sixxStaffel 8Folge 18vom 01.08.2026
Albtraum in Fullerton

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 18: Albtraum in Fullerton

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Tarek ist in Fullerton, Kalifornien, unterwegs, um ein lukratives Objekt zu besichtigen. Das Haus liegt inmitten eines Industriegebiets und stellt sich deshalb als wahres Schnäppchen heraus. Doch im Inneren werden schnell einige Baustellen sichtbar. Auch die Einfahrt weist erhebliche Mängel auf. Wird sich das finanzielle Risiko trotzdem lohnen?

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