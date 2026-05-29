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Die Tagebücher der Apothekerin

Die Drohung

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 29.05.2026
Die Drohung

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Die Tagebücher der Apothekerin

Folge 4: Die Drohung

22 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Der Kaiser besucht die Jade-Residenz und bittet Maomao, sich um die verehrte Rifa zu kümmern. Der Konkubine geht es nicht gut, doch niemand weiß, was ihr fehlt. Maomao versucht zunächst, Rifas Kost anzupassen, doch sie stößt auf Widerstand unter den anderen Bediensteten.

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