Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 4: Die Drohung
22 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Der Kaiser besucht die Jade-Residenz und bittet Maomao, sich um die verehrte Rifa zu kümmern. Der Konkubine geht es nicht gut, doch niemand weiß, was ihr fehlt. Maomao versucht zunächst, Rifas Kost anzupassen, doch sie stößt auf Widerstand unter den anderen Bediensteten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN