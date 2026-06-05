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Die Tagebücher der Apothekerin

Heimaturlaub

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 05.06.2026
Heimaturlaub

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Die Tagebücher der Apothekerin

Folge 7: Heimaturlaub

22 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Maomao macht sich Sorgen um ihren Vater. Da sie beim Gartenfest mehrere Haarnadeln bekommen hat, nutzt sie die Gelegenheit, den Inneren Palast zu verlassen und für drei Tage nach Hause zurückzukehren.

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