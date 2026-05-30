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Die Tagebücher der Apothekerin

Das Gartenfest

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 30.05.2026
Das Gartenfest

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Die Tagebücher der Apothekerin

Folge 6: Das Gartenfest

22 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Im Palast findet das Gartenfest statt. Maomao und die anderen Zofen der verehrten Gyokuyo beobachten die Feierlichkeiten heimlich und geraten anschließend in einen Konflikt mit Rifas Zofen. Doch Maomao lässt sich davon nicht beeindrucken und führt ihren Job als Vorkosterin durch.

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