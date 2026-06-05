Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 9: Mord oder Selbstmord?
22 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Der hohe Militärbeamte Konen stirbt bei einem Saufgelage. Jinshi zweifelt jedoch daran, dass der Mann sich zu Tode getrunken hat, und bittet Maomao herauszufinden, ob der Alkohol die Ursache für den Tod war.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN