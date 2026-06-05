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Die Tagebücher der Apothekerin

Mord oder Selbstmord?

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 9vom 05.06.2026
Mord oder Selbstmord?

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Die Tagebücher der Apothekerin

Folge 9: Mord oder Selbstmord?

22 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Der hohe Militärbeamte Konen stirbt bei einem Saufgelage. Jinshi zweifelt jedoch daran, dass der Mann sich zu Tode getrunken hat, und bittet Maomao herauszufinden, ob der Alkohol die Ursache für den Tod war.

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