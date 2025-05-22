Blasenprobleme bei Terrier-Welpe PaulJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 22.05.2025: Blasenprobleme bei Terrier-Welpe Paul
45 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12
Blasenprobleme bei Terrier-Welpe Paul: Dr. Herbert Dreesen versucht alles, damit Welpe Paul wieder Wasser lassen kann. Im Tierpark Kleve frisst Landschwein Kalli nicht mehr richtig. Was schlägt ihm auf den Magen? Tierarzt Dr. Martin Polotzek versucht dem Senior mit seiner Behandlung rechtzeitig zu helfen. Tierärztin Ilka Brummenbaum muss in Siegburg ein glückliches Händchen beweisen. Kann Mischlingshund Barney dank ihrer chiropraktischen Behandlung bald wieder schmerzfrei laufen?
