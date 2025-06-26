Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Hirschkalb Ronald in Not

Hirschkalb Ronald in Not

Außeneinsatz für Tierarzt Dr. Herbert Dreesen: Im Tierpark Niederfischbach bei Siegen benötigt Hirschkalb Ronald dringend Hilfe. Kann der Doc dem scheuen Patienten wieder auf die Hufen helfen? In der Tierklinik Posthausen steht Hündin Enya unter Beobachtung. Tierärztin Lena Peters sucht nach der Ursache für ihren besorgniserregenden Zustand. Währenddessen ringt Ilka Brummenbaum in Siegburg um das Leben eines unterkühlten Ferkels. Kann sie den kritischen Zustand stabilisieren?

