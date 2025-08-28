Ein Herz für Fuchsschaf-BabysJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 28.08.2025: Ein Herz für Fuchsschaf-Babys
46 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Nachwuchs im Tiergarten Kleve: Die Fuchsschaf-Babys lassen die Tierpfleger-Herzen von Martin Polotzek und seinem Team höherschlagen. In Siegburg kämpft Rüde Mathes mit großer Angst vor Menschen. Ob er Tierärztin Ilka Brummenbaum an sich heranlässt? Doc Dreesen ist ehrenamtlich mit dem "Tiemo", der mobilen Tierarztpraxis, in Duisburg im Einsatz: Kater Kovu hat Lähmungserscheinungen und das Frauchen allen Grund zur Sorge. Kann der Doc überhaupt helfen?
