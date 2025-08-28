Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD
Folge vom 28.08.2025
46 Min.
Ab 12

Nachwuchs im Tiergarten Kleve: Die Fuchsschaf-Babys lassen die Tierpfleger-Herzen von Martin Polotzek und seinem Team höherschlagen. In Siegburg kämpft Rüde Mathes mit großer Angst vor Menschen. Ob er Tierärztin Ilka Brummenbaum an sich heranlässt? Doc Dreesen ist ehrenamtlich mit dem "Tiemo", der mobilen Tierarztpraxis, in Duisburg im Einsatz: Kater Kovu hat Lähmungserscheinungen und das Frauchen allen Grund zur Sorge. Kann der Doc überhaupt helfen?

