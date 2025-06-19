Zahnbehandlung bei Wallach SistroJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 19.06.2025: Zahnbehandlung bei Wallach Sistro
45 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12
Wallach Sistro braucht dringend Hilfe: Tierärztin Stephanie Petersen greift ein. Kann er bald wieder kraftvoll zubeißen? In Siegburg nimmt Tierärztin Ilka Brummenbaum die Kastration von Zwergkaninchen Finn vor - zum Schutz vor ungewolltem Nachwuchs. Und im Bergischen Land kümmert sich Dr. Herbert Dreesen um Mischlingshündin Kira. Wird die Antibiotika-Kur ihre Magenprobleme lindern?
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
