Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Baby-Alarm im Loro Parque

SAT.1 GOLDFolge vom 14.08.2025
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Folge vom 14.08.2025: Baby-Alarm im Loro Parque

46 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12

Zweifacher Baby-Alarm im spanischen Loro Parque: Neben Jungschildkröten werden auch kleine Papageien untersucht - die Experten haben dafür eine ganz besondere Behandlung parat. Während auf Teneriffa Tierbabys im Mittelpunkt stehen, sorgt Tierärztin Ilka Brummenbaum in Siegburg für eine ganz andere Art von "Baby-Management" und kastriert den jungen Kater Wasja. In Köln trifft Dr. Herbert Dreesen im Tiermobil auf eine hustende Chihuahua-Hündin. Kann er der kleinen Hera helfen?

