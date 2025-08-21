Ein humpelndes Huhn sorgt für AufsehenJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 21.08.2025: Ein humpelndes Huhn sorgt für Aufsehen
46 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12
Ein humpelndes Huhn sorgt im Bergischen Land für Aufsehen: Tierarzt Dr. Herbert Dreesen nimmt das Federvieh genauer unter die Lupe. Was steckt hinter den Symptomen? Währenddessen steht für Tierärztin Stephanie Petersen auf Sylt ein Gesundheitscheck an. Eine ganze Ziegenherde soll per Blutuntersuchung auf Seuchen geprüft werden. In Köln behandelt Sebastian Jonigkeit in der mobilen Tierarztpraxis "Tiemo" zwei Hunde mit auffälligem Husten. Kann er ihre Beschwerden lindern?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1