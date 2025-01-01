Die Waltons
Folge 1: Hochzeit am Meer
43 Min.
John-Boy möchte mit seiner Freundin Marcia Wooley einen Tanzabend besuchen, der in der Schule von Walton's Mountain vorbereitet wird. Leider kann Marcia sich nicht entscheiden und sagt erst sehr kurzfristig, am Abend des Festes, zu. Nun ist John-Boy in Nöten, denn die alte Maggie McKenzie, eine Freundin seiner Großmutter, bittet ihn um Hilfe bei einer Autofahrt zu einer Hochzeit am Meer. Er hatte versprochen, jederzeit für sie da zu sein, wenn sie Unterstützung bräuchte ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen