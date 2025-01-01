Die Waltons
Folge 16: Der Kuss
43 Min.
Für zwei Mitglieder der Familie Walton fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Großmutter Esther, deren Geburtstag bevorsteht, versucht verzweifelt, ihre Schwerhörigkeit vor der Familie zu verbergen. Doch irgendwann muss sie einsehen, dass sie gegen das Alter nicht ankämpfen kann und einen neuen Lebensabschnitt akzeptieren muss. Zur gleichen Zeit verliebt sich Mary Ellen zum ersten Mal und bekommt ihren ersten Kuss - für sie der Schritt ins Erwachsenenleben ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen