Staffel 2Folge 14vom 05.11.2025
Folge 14: Der Postflieger

44 Min.Folge vom 05.11.2025

Olivia ist schon seit einigen Tagen niedergeschlagen, obwohl ihr Geburtstag bevorsteht. Ihre einzige Freude scheint das Postflugzeug zu sein, dem sie allabendlich von der Haustür aus sehnsuchtsvoll hinterhersieht. Der Flieger antwortet ihrem Winken regelmäßig mit einem Wippen der Tragflächen. Doch genau einen Abend vor Olivias Geburtstag muss der Pilot in Walton's Mountain notlanden. Er ist froh, bei den Waltons Hilfe zu finden, und Olivia erfährt einiges über sein Leben ...

