WarnerStaffel 2Folge 15
43 Min.

John-Boy und seine Klassenkameraden erhalten von ihrer Lehrerin Miss Hunter die Aufgabe, einen Aufsatz über das Thema "Die außergewöhnlichste Person, die ich je kennen lernte" zu schreiben. John-Boy sieht darin eine Gelegenheit, Miss Hunter, die ihn immer in seinen schriftstellerischen Ambitionen gefördert hat, zu danken, und nimmt die Lehrerin selbst zum Thema. Als er ihr einige Stellen vorliest, scheint Miss Hunter gar nicht zu merken, um wen es geht ...

Warner
