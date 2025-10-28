Die Waltons
Folge 8: Ein guter Wurf
48 Min.Folge vom 28.10.2025
Der Waisenjunge Hobart Slank, ein ehemaliger Sommergast der Familie Walton, ist mittlerweile 17 Jahre alt und darf das Waisenhaus verlassen. Er überlegt, wie es für ihn in Zukunft weitergehen soll - am sehnlichsten wünscht er sich, ein erfolgreicher Baseballspieler zu werden. John-Boy hilft ihm, eine gute Gage auszuhandeln, als er von einem Verein engagiert wird. Doch dann passiert etwas Schreckliches: Hobart bricht sich die Wurfhand. Der Junge ist verzweifelt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen