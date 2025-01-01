Die Waltons
Folge 2: Die einsame Hütte
44 Min.
John-Boy hat beschlossen, seine Geschichten der örtlichen Zeitung vorzulegen. Zu Hause findet er jedoch keine Ruhe zum Schreiben, und so kommt er auf die Idee, sich für ein paar Tage in einer abgelegenen Hütte einzuquartieren. Wie überrascht ist er jedoch, als er dort bereits einen Bewohner vorfindet: Seine ehemalige Mitschülerin Sarah Jane Simmons, deren Liebeserklärung er einst nicht ernst genommen hatte, liegt mit Fieber in dem Unterschlupf - sie ist schwanger ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH