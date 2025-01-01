Die Waltons
Folge 23: Die Abschlussprüfung
44 Min.
Mit gemischten Gefühlen sieht John-Boy der Abschlussfeier an seiner Schule entgegen. Freudig, aber auch melancholisch und vor allem voller Dankbarkeit gegenüber der Lehrerin Miss Hunter, lässt er die Schuljahre noch einmal Revue passieren. Jetzt hat er nur noch ein Problem: einen schönen Anzug für die Feier aufzutreiben. Das teure Stück nämlich, dass er ursprünglich dafür gekauft hatte, musste er wieder veräußern, als eine Kuh starb und dringend eine neue benötigt wurde ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen