WarnerStaffel 2Folge 24
44 Min.

Ein Buchvertreter namens George Reed taucht in Walton's Mountain auf und versucht, der Familie zahlreiche Bände klassischer englischer und amerikanischer Literatur, die so genannten "Harvard Klassiker", zu verkaufen. Olivia kauft die Bücher und macht damit nicht nur dem angehenden Schriftsteller John-Boy eine Freude, sondern auch Mr. Reed. Die Waltons, die ihn bei sich aufnehmen und verpflegen, erfähren nämlich, dass er eine kranke Tochter hat und dringend Geld braucht ...

Warner
