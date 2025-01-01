Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Das junge Paar

Staffel 7Folge 21
Das junge Paar

Das junge PaarJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 21: Das junge Paar

42 Min.

Ben überrascht seine Familie mit einer heimlichen Hochzeit! Als er seiner Familie seine Braut vorstellt, sind Eltern und Geschwister alles andere als begeistert von der Nachricht. Sie empfinden es als Vertrauensbruch, dass er sie nicht eingeweiht hat, und es kommt zu einem riesigen Krach. Aus diesem resultieren schließlich auch Spannungen zwischen den frischgebackenen Eheleuten, und Ben stellt fest, dass das Eheleben viel komplizierter ist, als er es sich vorgestellt hatte ...

