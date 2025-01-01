Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 7Folge 13
Folge 13: Spekulanten

42 Min.

Ben ist der Meinung, dass man von dem durch den Krieg entstandenen wachsenden Verkehrsaufkommen auch profitieren könne: Er beschließt, eine Autowerkstatt zu eröffnen, obwohl sein Vater alles andere als begeistert davon ist. Und noch jemand hat große Pläne: Per Fernstudium - die Unterlagen werden mit der Post gesendet - eignet Yancy sich das theoretische Wissen für den Friseurberuf an, um nach bestandener Prüfung einen Herren-Friseursalon zu eröffnen ...

