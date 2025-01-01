Die Waltons
Folge 9: Illusionen
43 Min.Ab 6
Verdies Tochter Esther trifft mit ihrem Kind in Walton's Mountain ein - doch sie ist nicht fröhlich, sondern verbittert. Obwohl sie eine hervorragende College-Ausbildung besitzt, werden ihr als schwarzer Frau permanent Steine in den Weg gelegt, und es sieht so aus, als würde sie trotz ihres guten Abschlusses keinen adäquaten Arbeitsplatz finden. Die Frustrationen, die sie als Farbige tagtäglich einstecken muss, rauben ihr die Hoffnung. Doch Erin gelingt es, ihr zu helfen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen