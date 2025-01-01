Die Waltons
Folge 15: Ein mutiger Kampf
42 Min.
Die Waltons bekommen Besuch von einem alten Schulfreund John-Boys, den sie seit Ausbruch des Krieges nicht mehr gesehen haben. Doch das Wiedersehen ist sehr, sehr traurig: John-Boys einstiger Klassenkamerad hat im Krieg eine schwere Verwundung erlitten, die ihn für den Rest seines Lebens zwingt, im Rollstuhl zu sitzen. Die Waltons nehmen den Kriegsversehrten bei sich auf ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen