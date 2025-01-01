Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 7Folge 15
42 Min.

Die Waltons bekommen Besuch von einem alten Schulfreund John-Boys, den sie seit Ausbruch des Krieges nicht mehr gesehen haben. Doch das Wiedersehen ist sehr, sehr traurig: John-Boys einstiger Klassenkamerad hat im Krieg eine schwere Verwundung erlitten, die ihn für den Rest seines Lebens zwingt, im Rollstuhl zu sitzen. Die Waltons nehmen den Kriegsversehrten bei sich auf ...

Warner
