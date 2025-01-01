Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 7
Folge 7: Der Maler aus Paris

45 Min.Ab 12

Ein Maler, der in Schwierigkeiten geraten ist, kehrt aus Paris zurück und trifft in Walton's Mountain ein. Erin fühlt sich unwiderstehlich zu dem fremden Künstler hingezogen und ist begeistert, als er sie fragt, ob sie ihm Porträt sitzen würde. Ihr Bild soll Teil einer großen Wandmalerei über die Kriegsjahre werden. Auch Großmutter hat einen neuen Liebling: Es handelt sich um einen entzückenden Kanarienvogel, der sich jedoch zu Großmutters großem Ärger weigert zu singen ...

